¿Sabe usted que la presentación de la Festa da Langosta en Ribadavia sorprendió a unos andaluces?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, Ourense no tiene mar, pero tiene marisco
¿Sabe usted que un grupo de turistas andaluces que visitaba Ribadavia se vio sorprendido por la presentación de la Festa da Langosta de A Guarda? ¿Que se quedaron atónitos ante la degustación de marisco que se encontraron en un concello que no tiene mar? ¿Que ante los platos de zamburiñas, percebes y langosta que se ofrecían en la Igrexa da Madalena, no dudaron en sumarse al festín?
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