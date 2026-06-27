¿Sabe usted que la presentación de la Festa da Langosta en Ribadavia sorprendió a unos andaluces?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, Ourense no tiene mar, pero tiene marisco

Presentación de la Festa da Langosta de A Guarda en Ribadavia
Presentación de la Festa da Langosta de A Guarda en Ribadavia

¿Sabe usted que un grupo de turistas andaluces que visitaba Ribadavia se vio sorprendido por la presentación de la Festa da Langosta de A Guarda? ¿Que se quedaron atónitos ante la degustación de marisco que se encontraron en un concello que no tiene mar? ¿Que ante los platos de zamburiñas, percebes y langosta que se ofrecían en la Igrexa da Madalena, no dudaron en sumarse al festín?

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