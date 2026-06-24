O Barco propone 35 actividades para este verano

Los barquenses y visitantes disponen de un conjunto de 35 propuestas culturales para lo que queda de junio, julio, agosto e inicios de septiembre. La programación de “O Barco no verán é cultura” fue calificada como “diversa e descentralizada” por la concejala de Cultura e Educación, Margarida Pizcueta Barreiro, durante la presentación. Estuvo centrada en la 14 edición del ciclo “De Perto. A palabra contada, cantada e rimada”, que arrancará el martes 30 de junio en los jardines de la Casa Grande de Viloira con “Brava Raíz”, de la narradora Cândida Luz.

Pizcueta destacó tres ciclos. Comenzó con el denominado De Perto, en el que colabora el Festival Atlántica y que incluye siete espectáculos, que se desarrollarán en los jardines de la Casa Grande de Viloira y la orilla del río Sil. Los protagonistas serán, además de Cândida da Luz, Irene Reina, Lois Pérez, Lîlà Teatro, Quico Cadaval e Celso Sanmartín, Vero Rilo y Carmela.

Un segundo grupo de propuestas es el formado por las Noites de Cine, ciclo que se desarrollará en la Praza Maior y que programó 11 proyecciones, incluida una charla sobre los eclipses totales de Sol en el cine, que tendrá continuidad con otras actividades diseñadas para el propio día del evento: el 12 de agosto.

La concejala de cultura se centró en las siete propuestas del ciclo “de perto. a palabra contada, cantada e rimada”

El tercer ciclo corresponde al VII Terrasón, una propuesta centrada en la “música en directo e en pequeno formato”, según explicó la concejala, quien adelantó que para este año fueron programados siete conciertos. Estos tres ciclos se complementan con otras actividades, como las fiestas populares, que arrancarán este fin de semana en O Chao; el SilFest; las Xornadas de Folclore, que este año serán el 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse total de sol; la Feira Medieval de Tremiñá; la Semana de Cine y la Feira de Produtos Tradicionais. Una vez finalizada la programación, llegarán las Festas do Cristo para darle cierta continuidad.

“É unha aposta por unha cultura accesible, participativa e de calidade para dinamizar os espazos públicos e fomentar a convivencia. Trátase de facer do Barco un destino atractivo nos meses de verán, no que a cultura sae ao encontro da xente”, dijo Margarida Pizcueta.