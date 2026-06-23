Tres parques acuáticos a menos de dos horas de Ourense con toboganes espectaculares: precios, atracciones y novedades
CON VÍDEOS
Tres parques acuáticos a menos de dos horas de Ourense en Portugal destacan en 2026 por sus toboganes, piscinas y precios: Amarante, Naturwaterpark y Fafe ofrecen opciones para ocio familiar y planes económicos durante el verano.
A menos de dos horas de Ourense, en el norte de Portugal, existen varios parques acuáticos que se han consolidado como una alternativa habitual para el turismo de verano en Galicia. Entre ellos destacan el Parque de Lazer de Arcos de Valdevez, Naturwaterpark y el Parque Aquático de Amarante. Todos ellos ofrecen propuestas diferentes, desde espacios naturales hasta parques de toboganes de gran formato.
Naturwaterpark (Vila Real)
A unos 160 kilómetros de Ourense (1 hora y 45 minutos), es uno de los parques acuáticos más completos del norte de Portugal.
Tipo de instalación
Parque acuático + complejo de ocio
Camping y zona de actividades
Entorno natural en el interior de Portugal
Atracciones principales
Toboganes de velocidad tipo kamikaze
Bowl (embudo acuático)
Toboganes cerrados
Piscinas infantiles
Zonas de césped y descanso
Precios (2026)
Según tarifas actuales de temporada:
Adultos (12-64 años): 9 € a 12 €
Niños (4-11 años): 4 € a 6 €
Mayores de 65 años: 4 € a 6 €
Entrada medio día: 8 € a 10 € (adultos)
Servicios adicionales:
Camping bungalow: 55 € a 110 € por noche (según capacidad)
Adulto extra en alojamiento: 15 € por noche
Tasa de acampada: 2,50 € a 4,50 €
Perfil del visitante
Familias que buscan un día completo
Grupos de amigos
Turistas que prefieren parques menos masificados
Es el parque más equilibrado entre precio, espacio y variedad de atracciones.
Parque Aquático de Amarante (Porto Norte)
A unos 200 kilómetros de Ourense (aproximadamente 2 horas), es el parque acuático más popular entre los gallegos en Portugal.
Tipo de instalación
Parque acuático clásico de gran tamaño
Ubicado en entorno de montaña junto al río Támega
Atracciones principales
Piscina de olas
Kamikaze (tobogán de alta velocidad)
Fast Mountain (descenso rápido)
Black Hole (tobogán cerrado)
Toboganes multipista
Precios actualizados (2026)
Entrada adulto (11-64 años): 25,90 €
Entrada niño (4-10 años): 16,90 €
Entrada senior (+65 años): 16,90 €
Menores de 4 años: gratis
Servicios adicionales:
Alquiler de taquilla: 4,75 €
Sombrilla o hamaca: 4,75 €
Horario: 10:00 a 19:00 (en junio cierra a las 18:30)
Temporada: finales de mayo a mediados de septiembre
Perfil del visitante
Jóvenes y grupos
Familias con niños mayores
Usuarios que buscan adrenalina y toboganes
Es el parque más completo en cuanto a atracciones, pero también el más concurrido en temporada alta.
Parque Aquático de Fafe (Braga)
Situado a aproximadamente 1 hora y 20–1 hora y 40 minutos de Ourense, el complejo de Fafe es una de las alternativas más cercanas y económicas dentro del norte de Portugal.
Tipo de instalación
Complejo de piscinas municipales ampliado en verano
Zona recreativa exterior con espacio infantil
Entorno urbano con amplias áreas verdes
Atracciones y servicios
Piscina principal exterior de grandes dimensiones
Piscina infantil con juegos acuáticos
Zona de césped y sombra
Áreas de descanso y vestuarios modernos
Precios (2026)
Entrada general adultos: 2,50 € – 4 €
Niños (hasta 12 años): 1 € – 2,50 €
Entrada de tarde (tarifa reducida): 2 € – 3 €
Bonos municipales de verano: desde 20 € – 35 € (temporada completa)
Perfil del visitante
Familias con niños pequeños
Personas que buscan una opción económica
Usuarios locales y visitantes de proximidad
No es un parque acuático con grandes toboganes, sino una instalación municipal ampliada con zonas recreativas de verano.
Comparativa general
Naturwaterpark: equilibrio entre precio, espacio y atracciones
Amarante: el más completo y con mayor oferta de toboganes
Fafe: opción más económica y básica, sin grandes toboganes