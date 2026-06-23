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Tres parques acuáticos a menos de dos horas de Ourense con toboganes espectaculares: precios, atracciones y novedades

CON VÍDEOS

Tres parques acuáticos a menos de dos horas de Ourense en Portugal destacan en 2026 por sus toboganes, piscinas y precios: Amarante, Naturwaterpark y Fafe ofrecen opciones para ocio familiar y planes económicos durante el verano.

Los parques acuáticos en Portugal que triunfan a pocos kilómetros de Ourense
Los parques acuáticos en Portugal que triunfan a pocos kilómetros de Ourense | La Región

A menos de dos horas de Ourense, en el norte de Portugal, existen varios parques acuáticos que se han consolidado como una alternativa habitual para el turismo de verano en Galicia. Entre ellos destacan el Parque de Lazer de Arcos de Valdevez, Naturwaterpark y el Parque Aquático de Amarante. Todos ellos ofrecen propuestas diferentes, desde espacios naturales hasta parques de toboganes de gran formato.

Naturwaterpark (Vila Real)

Naturwaterpark
Naturwaterpark

A unos 160 kilómetros de Ourense (1 hora y 45 minutos), es uno de los parques acuáticos más completos del norte de Portugal.

Tipo de instalación

  • Parque acuático + complejo de ocio
  • Camping y zona de actividades
  • Entorno natural en el interior de Portugal

Atracciones principales

  • Toboganes de velocidad tipo kamikaze
  • Bowl (embudo acuático)
  • Toboganes cerrados
  • Piscinas infantiles
  • Zonas de césped y descanso
Mapa de Naturwater Park
Mapa de Naturwater Park

Precios (2026)

Según tarifas actuales de temporada:

  • Adultos (12-64 años): 9 € a 12 €
  • Niños (4-11 años): 4 € a 6 €
  • Mayores de 65 años: 4 € a 6 €
  • Entrada medio día: 8 € a 10 € (adultos)

Servicios adicionales:

  • Camping bungalow: 55 € a 110 € por noche (según capacidad)
  • Adulto extra en alojamiento: 15 € por noche
  • Tasa de acampada: 2,50 € a 4,50 €

Perfil del visitante

  • Familias que buscan un día completo
  • Grupos de amigos
  • Turistas que prefieren parques menos masificados

Es el parque más equilibrado entre precio, espacio y variedad de atracciones.

Parque Aquático de Amarante (Porto Norte)

Parque Aquático de Amarante
Parque Aquático de Amarante

A unos 200 kilómetros de Ourense (aproximadamente 2 horas), es el parque acuático más popular entre los gallegos en Portugal.

Tipo de instalación

  • Parque acuático clásico de gran tamaño
  • Ubicado en entorno de montaña junto al río Támega

Atracciones principales

  • Piscina de olas
  • Kamikaze (tobogán de alta velocidad)
  • Fast Mountain (descenso rápido)
  • Black Hole (tobogán cerrado)
  • Toboganes multipista

Precios actualizados (2026)

  • Entrada adulto (11-64 años): 25,90 €
  • Entrada niño (4-10 años): 16,90 €
  • Entrada senior (+65 años): 16,90 €
  • Menores de 4 años: gratis

Servicios adicionales:

  • Alquiler de taquilla: 4,75 €
  • Sombrilla o hamaca: 4,75 €
  • Horario: 10:00 a 19:00 (en junio cierra a las 18:30)
  • Temporada: finales de mayo a mediados de septiembre

Perfil del visitante

  • Jóvenes y grupos
  • Familias con niños mayores
  • Usuarios que buscan adrenalina y toboganes

Es el parque más completo en cuanto a atracciones, pero también el más concurrido en temporada alta.

Parque Aquático de Fafe (Braga)

Parque Aquático de Fafe (Braga)
Parque Aquático de Fafe (Braga)

Situado a aproximadamente 1 hora y 20–1 hora y 40 minutos de Ourense, el complejo de Fafe es una de las alternativas más cercanas y económicas dentro del norte de Portugal.

Tipo de instalación

  • Complejo de piscinas municipales ampliado en verano
  • Zona recreativa exterior con espacio infantil
  • Entorno urbano con amplias áreas verdes

Atracciones y servicios

  • Piscina principal exterior de grandes dimensiones
  • Piscina infantil con juegos acuáticos
  • Zona de césped y sombra
  • Áreas de descanso y vestuarios modernos

Precios (2026)

  • Entrada general adultos: 2,50 € – 4 €
  • Niños (hasta 12 años): 1 € – 2,50 €
  • Entrada de tarde (tarifa reducida): 2 € – 3 €
  • Bonos municipales de verano: desde 20 € – 35 € (temporada completa)

Perfil del visitante

  • Familias con niños pequeños
  • Personas que buscan una opción económica
  • Usuarios locales y visitantes de proximidad

No es un parque acuático con grandes toboganes, sino una instalación municipal ampliada con zonas recreativas de verano.

Comparativa general

  • Naturwaterpark: equilibrio entre precio, espacio y atracciones
  • Amarante: el más completo y con mayor oferta de toboganes
  • Fafe: opción más económica y básica, sin grandes toboganes

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