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O Barco solicita usar locales de la estación de autobuses
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La gran mayoría de los espacios de la estación de autobuses de O Barco de Valdeorras llevan años abandonados. Prácticamente, solo funciona el bar, en tanto que las puertas de despachos y otros locales permanecen cerradas a cal y canto. La imagen de abandono que ofrece el interior del edificio, nada atractiva, se sumó a la necesidad de salas que acusa el Concello a la hora de llevar al alcalde, Aurentino Alonso Araujo, a solicitar el uso de las dependencias vacías.
“Plantexamos a posibilidade de utilizar as instalacións que non usa. Nos vendría ben ter máis locais e estamos a espera”, dice el regidor. Desde la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes corroboraron la petición a la Dirección Xeral de Mobilidade: “Existiron conversas entre o Concello e a Dirección Xeral de Mobilidade para estudiar posibles usos do edificio da estación de autobuses do Barco, que se atopan en análise”.
El interés que la estación de autobuses despierta en el Concello va más allá del uso de unos despachos cerrados, el alcalde también planteó en Mobilidade mejorar el transporte de viajeros, muy especialmente el servicio de los autobuses que centran la demanda de los estudiantes de Santiago de Compostela, como son los de los domingos.
Desde Presidencia explicaron que “a configuración dos servizos de transporte público de competencia autonómica ten en conta diversos factores, como as necesidades de mobilidade da cidadanía, a demanda e a oferta de transporte existente e os recusos dispoñibles”. Estos criterios marcan las frecuencias, horarios, itinerarios y paradas. Ya en referencia a la conexión entre O Barco y Santiago, este departamento indicó que hay dos servicios de ida y otros tantos de vuelta, “adaptados especialmente ao estudantado da comarca”, en tanto que hacia Vigo son cuatro los autobuses. “En canto a demanda destas conexións, os datos dispoñibles indican que a oferta actual se axusta aos niveis de demanda rexistrados”, añadió y continuó señalando que hay un seguimiento de los servicios para adaptarlos a las necesidades y a la demanda.
Aurentino Alonso también aludió al servicio de autobús entre O Barco y la estación de AVE de A Gudiña, indicando que hay viajeros que pierden el bus a causa del retraso del tren y se quejan de que el transporte hacia Verín sí espera. A este respecto, Presidencia quiere aclarar: “As posibles incidencias ou atrasos dos trens, que son competencia do Goberno central, non poden condicionar o horario de saída do autobús, xa que calquera modificación da hora de saída podería ocasionar prexuízos ao resto das persoas usuarias e comprometer a prestación regular do servizo nas condicións previstas”.
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