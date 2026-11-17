En menos de una semana, dos turismos se precipitaron al río Mariñán desde el puente ubicado en el cruce del Camiño das Areas, la calle del mismo nombre y la Río Mariñán, en O Barco de Valdeorras. Los accidentes se produjeron los días 13 y 15 de noviembre, sin que en ninguno de los casos se produjesen daños personales de importancia. En todo caso, el problema no es nuevo, siendo aproximadamente media docena los coches que se fueron al agua en este lugar, una frecuencia excesiva a la que el alcalde, Aurentino Alonso, apoyado por los técnicos y basándose en un informe de la Policía Local, decidió poner fin.

La Confederación Hidrográfica do Miño-Sil mostró reticencias a autorizar cualquier medida de protección en el citado paso. El organismo responsable de la cuenca se basó en que la ausencia de baranda en el borde ubicado aguas arriba permite que los arrastres del río Mariñán sean depositados sobre el puente. Curiosamente, el lado opuesto sí cuenta con una barandilla e incluso una pequeña acera.

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Este argumento fue valorado por el regidor barquense, quien no obstante apuntó que la situación existente también conllevaba peligro para los conductores, como confirma el alto número de accidentes registrado en el mismo punto.

Aurentino Alonso indicaba en la mañana de ayer: “Falando co aparellador e o xefe da Policía Local, imos poñer unha protección. É algo de emerxencia e témolo que facer xa”. Y así fue. Apenas cuatro horas después ya comenzaba la colocación de una bionda y varios bolardos para evitar que los vehículos continúen cayendo sobre el cauce. Esta medida no es la única que adoptó el Concello, que también procederá a aumentar la iluminación de la zona.

Estas iniciativas se traducirán más adelante en la construcción de una rotonda, cuyo proyecto está en fase de redacción y que financiarán Fondos Europeos.