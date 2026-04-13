¿Sabe usted que en O Barco de Valdeorras, la fauna salvaje no se reduce a jabalís, lobos o zorros?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, las luchas de los vecinos de Camiño de Areas contra los visones por su captura de gallinas

Un ejemplar de visón.
Un ejemplar de visón. | La Región

¿Sabe usted que en O Barco de Valdeorras, la fauna salvaje no se reduce a jabalís, lobos o zorros? ¿Que últimamente también hay vecinos del entorno del Camiño das Areas que están teniendo sus más y sus menos con los visones? ¿Y que hay propietarios de gallineros que ya vieron cómo su número descendía hasta en media docena de sus aves a causa de los ataques de los escurridizos animales invasores?

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