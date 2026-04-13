¿Sabe usted que en O Barco de Valdeorras, la fauna salvaje no se reduce a jabalís, lobos o zorros?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, las luchas de los vecinos de Camiño de Areas contra los visones por su captura de gallinas
¿Sabe usted que en O Barco de Valdeorras, la fauna salvaje no se reduce a jabalís, lobos o zorros? ¿Que últimamente también hay vecinos del entorno del Camiño das Areas que están teniendo sus más y sus menos con los visones? ¿Y que hay propietarios de gallineros que ya vieron cómo su número descendía hasta en media docena de sus aves a causa de los ataques de los escurridizos animales invasores?
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