¿Sabe usted que en O Barco de Valdeorras, la fauna salvaje no se reduce a jabalís, lobos o zorros? ¿Que últimamente también hay vecinos del entorno del Camiño das Areas que están teniendo sus más y sus menos con los visones? ¿Y que hay propietarios de gallineros que ya vieron cómo su número descendía hasta en media docena de sus aves a causa de los ataques de los escurridizos animales invasores?