O Barco de Valdeorras otorgó premio a los mejores “espantallos”

El espantapájaros de la asociación de vecinos de O Castelo (Rubiá) mereció el primer premio de la segunda edición del “Concurso de espantallos. Os gardiáns das hortas”, convocado por el Instituto de Estudios Valdeorreses (IEV). Fueron 13 las creaciones presentadas, siendo concedido el segundo premio a la obra de María José Vázquez Hernández y llevándose el tercero el colegio diocesano Pablo VI-Fátima, de A Rúa. Los premiados recibieron 500, 300 y 200 euros, respectivamente. Una cuarta pieza fue seleccionada en el apartado infantil, la confeccionada por Matías Fernández Venzal. En todo caso, la totalidad de los participantes, entre los que cabe destacar la implicación de asociaciones vecinales y centros educativos, pudo recoger un diploma.

Durante el acto de entrega de diplomas, el presidente del IEV, Aurelio Blanco Trincado, recordó el apoyo recibido del director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, y el envío de una obra desde Estados Unidos. Añadió que este “vello proxecto tiene como fin recuperar la antigua tradición de los espantallos, vigilantes de las huertas y, al mismo tiempo, compañeros de los labriegos durante las faenas del campo”. No faltó en su intervención un “No a la guerra. Sí a la paz”, aludiendo al conflicto de Oriente Medio.

Exposición

A la cita, que se desarrolló en la Casa Grande de Viloira, en cuyo patio interior permanecerán expuestas hasta el 31 de marzo —en horario de 9:00 a 14:00 horas y desde las 17:00 hasta las 20:00 horas— las creaciones presentadas al certamen, también acudieron varios directivos del IEV y la concejala de Cultura e Educación, Margarida Pizcueta.