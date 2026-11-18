¿Sabe usted que una joven de O Barco, Estefanía Vidal Vega “Fani Vidal”, se está ganando las felicitaciones de los barquenses, entre ellas las del Conservatorio Profesional de Música de O Barco, por su “valía na arte do canto”? ¿Que seica está participando en “A Liga dos Cantantes Extraordinarios”, de la TVG? ¿Que se llevó el séptimo programa emitido interpretando la canción “Negra Sombra” y “Falli’n"?