¿Sabe usted que los barquenses están cansados de viajar en tartanas?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, los barquenses piden nuevos trenes
¿Sabe usted que los barquenses están cansados de viajar en tartanas? ¿Que los jóvenes de la comarca dicen que estos trenes van de chill por las vías? ¿Que no dudan en afirmar la antigüedad “milenaria” de las vías, apuntando que los trenes son casi “prehistóricos”? ¿Que la ruta se dilata en el tiempo lo mismo para llegar hasta León que hasta Ourense ciudad? ¿Y que el desplazarse en tren es un ejercicio de mucha, mucha paciencia?
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