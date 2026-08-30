Broche de oro en O Barco al ciclo Terrassón con la música de Abraham Cupeiro

O Barco puso este sábado el broche de oro al ciclo Terrasón con la actuación de Abraham Cupeiro, en una última cita que respondió a las expectativas.

El concierto de Cupeiro consiguió reunir a 400 personas, con todas las entradas vendidas desde hacía más de una semana. La expectación se dejó notar desde mucho antes del comienzo del espectáculo, ya que los asistentes comenzaron a agolparse en el entorno del recinto desde algo más de una hora antes del inicio.

Sobre el escenario, Abraham Cupeiro ofreció una propuesta diferente, marcada por la recuperación de instrumentos antiguos y poco habituales y por la exploración de sonidos procedentes de distintas épocas y culturas. El músico natural de Sarria combinó tradición y experimentación en su espectáculo “Os sons olvidados”, en el que los instrumentos tuvieron un protagonismo especial, creando una experiencia sonora alejada de los formatos más convencionales.

Además, en la parte final del espectáculo de poco más de una hora dio pie a la interacción con el público.

La Policía Local barquense coordinó el tráfico de vehículos en un entorno reducido, pero que llegó a concentrar más de 150 coches con motivo del concierto.