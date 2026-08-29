Una nueva rotonda mejorará la seguridad vial en O Barco de Valdeorras

El Concello de O Barco de Valdeorras proyecta la construcción de una nueva rotonda en la confluencia de la calle Arenas con el entorno del Estadio de Calabagueiros, sobre el río Mariñán, una actuación con la que pretende mejorar la seguridad vial en uno de los puntos conflictivos de la red viaria local. La intervención permitirá además reorganizar los movimientos de los vehículos en una zona con bastante circulación.

La intervención responde a una demanda existente desde hace años en una zona en la que confluyen distintos movimientos de tráfico y que históricamente ha registrado numerosos accidentes. Aunque en los últimos tiempos no se han producido siniestros de relevancia, el cruce continúa siendo considerado un punto complicado para la circulación, tanto por su configuración como por los diferentes accesos que confluyen en él.

El alcalde de O Barco, Aurentino Alonso, confirmó la existencia de una fase de estudio para mejorar esta intersección que une el inicio del casco urbano barquense con varias zonas residenciales. El Concello analiza así la solución más adecuada para un punto que concentra parte de los desplazamientos hacia el entorno de Calabagueiros y otros espacios próximos al núcleo urbano.

La actuación se enmarca en el Plan de Actuación Integrado (PAI) “Valdeorras polos Camiños do Sil”, una estrategia impulsada por la Diputación Provincial de Ourense que contempla actuaciones en los nueve concellos de la comarca. El plan fue aprobado en febrero de 2025 con un presupuesto inicial de 10 millones de euros y financiación vinculada a los fondos europeos Feder, con el objetivo de impulsar diferentes actuaciones de transformación urbana y territorial en Valdeorras.

El plan ha experimentado posteriormente una reprogramación de actuaciones para adaptarse a los cambios introducidos en los criterios de selección de los proyectos financiables. La Diputación señaló en julio de este año que se mantendría la cuantía asignada a cada concello, reajustando las actuaciones para garantizar el aprovechamiento de los fondos europeos y permitir que los municipios puedan desarrollar los proyectos considerados prioritarios.

En el caso de O Barco, la nueva glorieta en la zona de Arenas y Calabagueiros supondrá una actuación especialmente vinculada a la seguridad y a la mejora de la movilidad. Su ejecución permitirá actuar sobre un cruce que durante años ha generado problemas de circulación y en el que se habían registrado accidentes, dotándolo de una configuración más segura y ordenada.