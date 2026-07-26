Cáritas de O Barco advierte que la pobreza se cronifica

La pobreza se enquista entre las familias necesitadas del oriente provincial. Esta realidad se deduce de los datos que maneja la delegación de Cáritas para las unidades pastorales de O Barco y As Ermidas, una entidad dependiente de la Diócesis de Astorga que dirige Celso Gómez. Fueron 136 las familias atendidas en sus dependencias entre el 1 de enero y el 21 de julio, apenas 13 menos de las 149 que acudieron en el mismo periodo del año anterior.

Ante estos datos, Isabel Álvarez, trabajadora social de Cáritas, llegó a la conclusión de que “se cronifica la pobreza”. Seguidamente, confirmó que hay familias que se ven incapaces de encontrar un trabajo, viéndose obligadas a recurrir una y otra vez a las ayudas de la ONG diocesana.

Esta situación coincide con un descenso de la entrada de alimentos en sus instalaciones, caída que propicia que el número de servicios prestados haya descendido considerablemente, pasando de 2.153 a 1.358, un dato que refleja desde las entregas de alimentos hasta las ayudas para el pago de alquiler, entre otras necesidades que necesitan cubrir los solicitantes.

En estos meses, la oficina de Cáritas dio de alta a 32 familias, elevando hasta los 407 el total de las personas que fueron ayudadas por la entidad.

Solicitantes

Más de la mitad de los usuarios de Cáritas en O Barco son extranjeros, si bien los que acuden con más frecuencia son los españoles. Fueron 59 las personas que solicitaron ayuda hasta el 21 de julio, a los que hay que añadir otros 36 familiares que recibieron su apoyo, situando el total de miembros en 95, dato que supone más del 22 % de los beneficiados.

Otro colectivo numeroso es el de los migrantes de nacionalidad venezolano. De los llegados de este país latinoamericano procedieron 24 solicitudes, siendo el total de miembros 85, o lo que es lo mismo, casi el 20 % las atenciones prestadas.

Otros dos grupos de personas de otras nacionalidades que recurrieron a las dependencias de la calle Balorca son los formados por los llegados de Colombia y Marruecos. Sus 20 y 25 solicitudes ayudaron a 64 y 56 personas, cifras se traducen en casi el 15 % y el 13 %, respectivamente.