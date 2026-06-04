Merymar Correa, beneficiaria de Cáritas en Ourense: “Me dicen que esté tranquila, pero mi familia querría ser independiente”

La de Merymar Correa es la historia por la que han pasado muchas personas en Ourense. Llegó a la ciudad embarazada de su segundo hijo, e intentando crear un nuevo futuro para su familia, pero las dificultades erosionaron sus ahorros, y ella y su marido acabaron llamando a la puerta de Cáritas, que les ha proporcionado una estabilidad de cara a afrontar su nueva vida. Una ayuda que ahora ellos se preparan para intentar dejarla atrás, aunque sin apresurarse, como les garantizan desde la entidad.

Pregunta. ¿Cómo llegaron a Ourense usted y su familia?

Respuesta. Llegamos hace unos 10 meses. Mi marido y yo teníamos una pequeña empresa en Venezuela, pero creímos que la situación no era adecuada para nuestros hijos, así que lo vendimos todo, y nos trasladamos aquí. Esperábamos conseguir rápido un alquiler y trabajo, y aguantar hasta entonces con nuestros ahorros y la ayuda de un hermano. Pero no sabíamos que las cosas estaban tan mal.

P. ¿Cuáles fueron sus mayores dificultades?

R. Primero, conseguimos una habitación compartida después de buscar por todas partes, y fue por recomendación. No conseguíamos trabajo, y sin contrato, no podíamos conseguir los papeles ni alquilar por nuestra cuenta. Nuestro hijo mayor tenía entonces dos años, y acabaron diciéndonos que nos teníamos que ir. Busqué por todas partes, y así llegamos hasta Cáritas.

Nos explicaron lo difícil que estaba el mercado del alquiler, que era algo que no sabíamos"

P. ¿Qué supuso para ustedes entrar en el programa?

R. Tranquilidad, sobre todo. Nos explicaron lo difícil que estaba el mercado del alquiler, que era algo que no sabíamos. Nos ofrecieron formaciones a mi marido y a mí para poder acceder a un trabajo, que yo no he podido seguir estrictamente por el embarazo; pero él firmó un contrato laboral hace 15 días. Además, nos ayudan con un logopeda para mi hijo mayor, que tiene problemas para hablar, nos proporcionan comida… Estamos muy agradecidos porque, además, la empresa esperó para hacer el contrato de mi esposo.

P. ¿Les quedan pasos por dar en el itinerario de Cáritas?

R. Desde Cáritas me dicen que esté tranquila, que no hay prisa, pero nos gustaría independizarnos. Veo que ya es bastante tiempo que estuvimos con ellos. Nos dicen “es que todo es un proceso”, que mira todo el tiempo que nos tardó para que nos saliera lo del permiso de trabajo… Y que es un proceso. Aquí no se consigue un alquiler tan fácil. Y también sigo con las formaciones, cursos, talleres... a medida que puedo, porque el bebé está pequeño, y no aceptan en todas partes que lo lleve.

Queremos ahorrar para un coche, y que mi hijo pueda seguir en su colegio, y que el pequeño consiga plaza en una guardería"

P. ¿Y cuáles son sus planes a largo plazo?

R. Primero, queremos ahorrar para un coche, y que mi hijo pueda seguir en su colegio (San Pío X), y que el pequeño consiga plaza en una guardería. Después, nos gustaría traer a mi papá, que está ahora solo en Venezuela. Somos cinco hermanos y estamos todos fuera.