Carmela despide el ciclo De Perto con "Vinde Todas"

La artista Carmela puso este viernes el punto final a la décimo cuarta edición del ciclo De Perto con su espectáculo "Vinde Todas", celebrado en la Praia Fluvial do Malecón de O Barco. La propuesta combinó voz, percusión tradicional y nuevos sonidos para ofrecer un recorrido por músicas recogidas a través de años de investigación y trabajo de campo sobre la tradición popular gallega y de otros territorios.

Sobre el escenario, Carmela, nombre artístico de Carme López, estuvo acompañada por un formato de trío en el que la música tradicional dialogó con paisajes sonoros y elementos electrónicos creados por Camille Hedouin. «Vinde Todas» parte de la recopilación de cantos y melodías populares para darles una nueva lectura, manteniendo el vínculo con la memoria colectiva y con las voces que transmitieron estas piezas a lo largo de generaciones.

O Barco cerró un mes de programación del ciclo De Perto, con siete propuestas de narración oral, música y artes escénicas en distintos espacios del municipio.