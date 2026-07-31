O Barco despeja las posibles dudas acerca del eclipse total
12 DE OCTUBRE
Óscar Blanco y Martin Pawley explicaron cómo observar el eclipse total del 12 de agosto con seguridad y sin riesgos para la vista
El director del Centro Astronómico de Trevinca, Óscar Blanco, explicó ayer que durante los segundos en los que la Luna cubrirá totalmente el Sol no será necesario usar filtros de protección, que sí deberán ser utilizados cuando el astro rey no se oculte totalmente. “En la totalidad no hacen falta gafas”, explicó quien ya vivió nueve eclipses solares, impartiendo decenas de charlas desde principios de año. “Se está explicando fatal”, comentó.
Óscar Blanco impartió la charla “Cómo ver o eclipse con seguridade” en la playa fluvial del Paseo do Malecón barquense, una cita que siguió al obradoiro de elaboración de cajas negras para visualizar el eclipse total de Sol del 12 de agosto dirigido por Martin Pawley, de la Agrupación Astronómica ÍO.
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