CD Barco, Concello y Centro Comercial invitan al fútbol

Las familias de Valdeorras, Viana, Trives y el vecino concello leonés de Puente de Domingo Flórez que deseen ver fútbol gratis podrán asistir al derbi entre el Centro de Deportes Barco y la Unión Deportiva Barco, que disputarán a las 17,00 horas del próximo domingo, 22 de marzo. La iniciativa en la que trabajaron el equipo local, la asociación Centro Comercial Aberto (CCA) O Barco y el Concello barquense, apoyada por Exclusivas Morales, comenzó con el reparto de 5.000 entradas en diferentes colegios y establecimientos asociados al CCA. Con ellas podrán presenciar el encuentro, de forma totalmente gratuita, tanto los niños como sus padres.

La campaña fue presentada este martes por el alcalde y los presidentes del CCA O Barco y CD Barco, Aurentino Alonso, Jacobo Arias y Nilo Ramos, respectivamente, acompañados por directivos del CD Barco.

Nilo Ramos consideró la iniciativa “una jornada de puertas abiertas” y explicó que los asistentes encontrarán hinchables. Además, las entradas gratis permitirán participar en sorteos de camisetas y bufandas del club barquense, junto con una del Real Madrid, entre otros premios. Ramos recordó que la edición anterior citó a más de 3.000 personas y destacó el elevado número, casi 300, de niños que participan en las escuelas y competiciones del CD Barco, un club que alcanzó el mayor número de socios desde su creación: 1.050.

Aurentino Alonso resaltó la apuesta municipal por el deporte base y Jacobo Arias defendió la colaboración con el club.