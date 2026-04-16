Chalecos antibalas y pasamontañas en O Barco: varios detenidos en una operación contra la venta de droga

Una unidad de intervenciones especiales de la Guardia Civil se desplazó este miércoles hasta la villa de O Barco de Valdeorras, dentro de un operativo en el cual, según apuntaron fuentes consultadas por este diario, habían sido practicadas varias detenciones por un delito contra la salud pública, sin que los detenidos hubiesen sido puestos a disposición judicial. Sobre las 7,00 horas, los agentes se desplazaron por distintos puntos del entorno de la vía del tren y, en particular, por la calles Penaguillón y Ramón y Cajal.

Mientras se desarrollaba el operativo, el cielo barquense estuvo siendo sobrevolado por un helicóptero de la Guardia Civil, aparato que dio varias vueltas sobre la zona, despertando la curiosidad de los vecinos de la villa que en esos momentos se encaminaban a sus lugares de trabajo. Algunos de estos barquenses coincidieron con agentes provistos de chalecos antibalas y con la cara oculta bajo pasamontañas, lo que avivó aun más su sorpresa y curiosidad.

Expectación

A la espera de conocerse los detalles de un operativo sobre el que pesaba el secreto sumarial, los comentarios de la mañana de ayer en la villa barquense giraron en torno a la sorpresiva presencia en las calles de una zona próxima al centro del casco urbano de la citada unidad.