La cocaína es ya la droga de mayor consumo en Ourense

La cocaína es ya la droga ilegal más consumida en Ourense. Un estudio de la Xunta y la Universidade de Santiago identificó esta sustancia como la de mayor presencia en la ciudad tras analizar sus aguas residuales en 2025. La investigación, presentada este viernes por Sanidade y Medio Ambiente, utilizó la depuradora ourensana como parte del laboratorio para monitorizar los hábitos de consumo y adaptar las políticas de salud pública.

Los responsables aclararon que los datos no se publican desglosados por depuradora -se usaron también las de Santiago, A Coruña, Vigo o Tui- por criterios científicos. Sin embargo, las autoridades confirmaron expresamente que Ourense, junto al resto de áreas urbanas, tiene la cocaína como sustancia dominante.

Los datos revelan que se registran niveles de consumo próximos a la media nacional, desmarcándose del MDMA, cannabis o ketamina, cuyos índices se sitúan por debajo de la media europea.Las mediciones estiman un uso de cocaína que oscila entre 1.800 y 3.700 miligramos diarios por cada 1.000 habitantes.

Este rastro coincide con las unidades de drogodependencia del Sergas, donde la adicción a esta droga es el primer motivo de asistencia clínica. El análisis epidemiológico detalla además el calendario de consumo. Las cifras de etanol se duplican los sábados frente a los días laborables, repunte que también afecta al MDMA.

En contraste, el cannabis mantiene un consumo estable y lineal, sin picos festivos. Frente a otras amenazas, la red no detectó metanfetaminas y sitúa a la baja las anfetaminas. El fentanilo aparece en concentraciones mínimas, que los expertos atribuyen a usos terapéuticos. La Xunta mantendrá la depuradora de Ourense como punto fijo para consolidar esta “red centinela”.