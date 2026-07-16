Un coche queda atrapado en un paso inferior tras la intensa granizada en O Barco de Valdeorras

La fuerte granizada que descargó en la tarde de este miércoles sobre O Barco de Valdeorras dejó imágenes poco habituales en pleno mes de julio y provocó diversas incidencias en el municipio. Uno de los episodios más llamativos fue el de un coche que quedó atrapado en el paso inferior de la vía del tren, en el acceso desde la avenida Eulogio Fernández a la N-120, después de que la intensa lluvia anegara completamente la calzada.

El temporal, que se prolongó durante entre diez y quince minutos, descargó con gran intensidad sobre la capital valdeorresa. El granizo cubrió de blanco calles, aceras y terrazas, mientras la lluvia provocaba importantes acumulaciones de agua en diferentes puntos del casco urbano.

Los bomberos del parque de A Rúa achican agua del paso inferior de la vía del tren, en el acceso de la avenida Eulogio Fernández a la carretera N120. | J. C.

Hasta el paso inferior se desplazaron efectivos del parque de bomberos de A Rúa, que trabajaron durante la tarde con equipos de achique para retirar el agua acumulada y restablecer la normalidad en la zona. El vehículo quedó inmovilizado en medio de la inundación, convirtiéndose en una de las imágenes más representativas de la tormenta.

Otro de los puntos afectados fue la calle Santa Rita, donde el colector averiado no fue capaz de absorber el elevado caudal de agua. Como consecuencia, el agua terminó saliendo hacia la travesía, generando nuevas acumulaciones y dificultando la circulación durante varios minutos.

Las imágenes de la tormenta reflejan la intensidad del episodio meteorológico. El granizo llegó a formar una capa blanca sobre terrazas, mesas y aceras, ofreciendo un paisaje más propio del invierno que del verano. En algunas calles, el hielo permaneció acumulado incluso después de que cesara la precipitación.

El estado de las terrazas tras la granizada en O Barco. | J. C.

Tras el paso de la tormenta, la principal preocupación se centra ahora en el campo. A la espera de una evaluación más detallada, todavía se desconoce si el pedrisco ha causado daños en los viñedos de la comarca de Valdeorras, que se encuentran en una fase clave del desarrollo de la uva. Las próximas horas serán determinantes para comprobar el alcance de las posibles afecciones en uno de los principales motores económicos de la zona.