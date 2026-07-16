La inestabilidad da paso al calor desde el sábado en Ourense

Tras la inestabilidad y las tormentas previstas para este jueves, Ourense se prepara para afrontar un nuevo y prolongado episodio de altas temperaturas, con una escalada prácticamente ininterrumpida de los termómetros que comenzará este fin de semana y que situará los valores cerca de los 40 grados durante la próxima semana, según las previsiones de MeteoGalicia.

El alivio meteorológico se concentrará este jueves, con máximas de unos 30 grados y una elevada probabilidad de precipitaciones, especialmente en el este de la provincia, donde permanece activado el aviso por tormentas. El viernes la inestabilidad irá remitiendo de forma progresiva y las temperaturas iniciarán una suave recuperación.

El punto de inflexión llegará durante el fin de semana. La consolidación de las altas presiones favorecerá el regreso del tiempo plenamente estival, con cielos cada vez más despejados y un ascenso acusado de las temperaturas. El sábado se alcanzarán ya 34 grados, mientras que el domingo los termómetros volverán a situarse en torno a los 36 grados, con noches también más cálidas.

La próxima semana estará marcada por un nuevo episodio de calor intenso, con máximas que podrían rozar o incluso alcanzar los 40 grados en la ciudad de Ourense y otros puntos del interior de la provincia. Las temperaturas mínimas también subirán de forma progresiva y volverán a situarse cerca de los 20 grados, lo que favorecerá la aparición de noches tropicales y dificultará el descanso.

Las previsiones apuntan además a que el interior de Ourense volverá a ser una de las zonas más calurosas de Galicia, una situación que incrementará el riesgo de incendios forestales y obligará a extremar las precauciones frente a las altas temperaturas, especialmente durante las horas centrales del día.