Cogió un coche aparcado en O Barco de Valdeorras y se fue con una mujer a dar una vuelta

UN PASEO DE 20 MINUTOS

Cuando circulaba por la N-120 con una mujer fue interceptado por el propietario del coche aparcado en O Barco de Valdeorras

Edificio judicial en Ourense
Un hombre cogió un vehículo que se encontraba estacionado en O Barco de Valdeorras, recogió a otra persona y juntos se fueron a dar una vuelta en el coche por la N-120. El trayecto duro unos 20 minutos hasta que el turismo fue interceptado por su propietario, a quien el acusado le devolvió el vehículo abandonando el lugar caminando junto a su acompañante.

Por estos hechos, fue condenado en el Penal 1 como autor de hurto de uso a vehículo a motor a la pena de 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad. No tendrá que abonar ninguna indemnización, ya que no causó ningún daño en el vehículo.

