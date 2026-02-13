MÁQUINAS DE LAVADO Y ASPIRADO
Detenido un hombre en la operación Cubiertas acusado de delitos de robo con fuerza
Un hombre fue detenido por el Equipo Roca de la Guardia Civil de Ourense, en el marco de la operación Cubiertas, como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza a las cosas entre el 27 de noviembre y 7 de diciembre de 2025.
Para realizar los robos el detenido se desplazaba hasta Reboredo, San Cibrao, en un vehículo del que antes hurtó las llaves y mando del garaje donde aparcarlo. Una vez en el lugar de los hechos tras manipular y golpear máquinas de lavado y aspiración sustraía la recaudación antes de volver y aparcar de nuevo el vehículo.
La propietaria del vehículo no se había dado cuenta de la situación hasta que un día observó que este estaba aparcado de manera distinta a la que ella lo había dejado y con el combustible disminuido más de lo normal.
Una vez detectado el hurto la propietaria del vehículo puso la denuncia con la cual se llevó a cabo la operación Cubiertas que acabó con la detención de este varón.
