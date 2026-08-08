Comerciantes de O Barco se quejan del servicio del punto limpio

Los vecinos y comerciantes de O Barco de Valdeorras lamentan las dificultades que están encontrando para deshacerse de residuos voluminosos generados en sus establecimientos. Según explican, cuando intentan llevar determinados objetos al punto limpio no se les permite depositarlos, mientras que desde el centro se les argumenta que no existe espacio suficiente para recogerlos.

Los afectados cuestionan esta explicación y aseguran que sí hay espacio disponible, por lo que reclaman que se habilite una solución que les permita gestionar estos residuos de forma correcta y evitar su acumulación en los propios negocios.

La situación preocupa especialmente a aquellos establecimientos que tienen que retirar mobiliario, materiales u otros objetos de grandes dimensiones. Algunos comerciantes señalan que, si no se les ofrece una alternativa, acabarán sin opciones y ven incluso el monte como una posible salida.

Desde el Concello de O Barco, el alcalde, Aurentino Alonso, asegura que son conocedores de la situación y que ya se está trabajando para solucionar el problema: “Tuvieron problemas con la empresa que recoge los materiales”. Asegura que ya han apremiado a la concesionaria a resolver cuanto antes el problema. Esperan que la próxima semana el asunto quede resuelto y los vecinos puedan depositar los residuos con normalidad.