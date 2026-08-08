Autobuses gratuitos en O Barco para ver el eclipse

El mirador de Alixo será uno de los puntos de O Barco habilitados para disfrutar del eclipse total de sol del 12 de agosto.

El Concello de O Barco pondrá en marcha un servicio de microbuses lanzadera gratuitos para facilitar el acceso al mirador de Alixo con motivo del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. La iniciativa busca favorecer la asistencia de vecinos y visitantes y evitar la saturación de las estrechas carreteras de montaña que conducen hasta la zona.

Los autobuses partirán desde la parada de la Avenida del Sil, en Viloira, entre las 17:00 y las 19:45 horas, con una frecuencia de 15 minutos. Los pasajeros serán trasladados hasta la Praza de Alixo, donde deberán continuar a pie durante unos 800 metros hasta el mirador. El acceso al propio punto de observación estará prohibido para los vehículos particulares, aunque los turismos tendrán un punto habilitado tanto para dejar personas en el propio pueblo como para aparcar.

Para utilizar este servicio será imprescindible inscribirse previamente en la Oficina de Turismo del Concello, los días 10 y 11 de agosto, de 9:00 a 14:00 horas. Cada persona podrá inscribir a un máximo de cuatro asistentes. El regreso comenzará a las 21:15 horas, por orden de cola. En caso de perder el autobús reservado, se podrá optar a una plaza en otro posterior si queda algún asiento libre.

La programación de «Ollo á eclipse» comenzará a las 12:30 horas en el Paseo del Malecón, en la zona de Correos, con la conferencia «O Barco y su importancia en el eclipse de 1912», impartida por el físico e investigador de la Universidade de Santiago de Compostela Salvador Bará, especialista internacional en contaminación luminosa.

Ya por la tarde, la observación del fenómeno desde Alixo estará acompañada de foodtrucks y la actuación del DJ Repunante, convirtiendo el mirador en uno de los principales puntos de encuentro para seguir el eclipse.

Las previsiones apuntan a que las nubes no taparán el eclipse en Ourense

Todo apunta a que el miércoles 12 de agosto será un día espléndido para poder disfrutar de una jornada histórica, como es la presencia en la provincia del primer eclipse total en más de un siglo.

El pronóstico marca unos cielos despejados en casi toda la provincia y bastante calor, con una máxima de 37ºC en la ciudad, donde no se aguardan nubes. En la zona oriental de la provincia, donde disfrutarán del eclipse en su punto completo, las temperaturas serán similares o ligeramente inferiores (36ºC en O Barco de Valdeorras), mientras que se espera un cielo ligeramente nuboso, que no debería condicionar el espectáculo astronómico.

En cambio, en el caso de preferir observar el eclipse en la parte más septentrional de Galicia (donde también estará al 100%), el tiempo sí que puede jugar una mala pasada, al esperarse cielos encapotados, sin descartarse la posibilidad de lluvia.

Buses lanzadera a Montealegre para ver el eclipse en la ciudad de Ourense

Para ir a ver el eclipse solar del 12 de agosto a Montealegre, en Ourense, habrá un autobús lanzadera gratuito desde el Auditorio (calle Canle) para subir de 18:00 a 20:00 horas y regresar de 21:00 a 22:00. El propio Auditorio dispondrá de aparcamiento gratuito y la carretera hacia el parque tendrá sentido único de circulación.