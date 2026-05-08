O comercio de O Barco de Valdeorras súmase ao Día das Letras Galegas
BEGOÑA CAAMAÑO
O Centro Comercial Aberto exporá fotos con frases de Begoña Caamaño polo Día das Letras Galegas. Á iniciativa sumáronse 35 locais e equipos de dinamización lingüística de sete centros educativos de O Barco e Rubiá.
Un ano máis, o Centro Comercial Aberto do Barco impulsou a Campaña das Letras Galegas, unha iniciativa que este ano rende homenaxe á escritora Begoña Caamaño (Vigo, 1964; Santiago de Compostela, 2014) e que o comercio barquense desenvolve co apoio dos equipos de dinamización lingüística de sete centros educativos: institutos Martaguisela e Lauro Olmo, e colexios Julio Gurriarán, Divina Pastora, Otero Pedrayo, Condesa de Fenosa e Virxe do Camiño (Rubiá).
A campaña ten como finalidade promover o coñecemento do galego e, ao mesmo tempo, dar a coñecer e promocionar os 36 locais asociados ao Centro Comercial Aberto O Barco que participan entre a poboación máis nova. Nos seus escaparates exporanse as fotografías con frases da escritora realizadas polos rapaces dos centros.
A coordinadora do Instituto Lauro Olmo, Alba Pérez, explicou o contido do proxecto no que traballan os centros educativos, que denominaron “Tecendo a liberdade” e que busca achegar o alumnado á “ollada sensible” de Begoña Caamaño.
Jacobo Arias, presidente do CCA O Barco, apuntou que os alumnos levarán unha cartilla que deberán selar nos establecementos que expoñen as fotos cos textos da protagonista do Día das Letras Galegas, co que poderán acceder a un vale de 50 euros para gastar nas librarías asociadas ao CCA O Barco. A campaña se desenvolverá entre os días 15 e 31 de maio, e ao completar a cartilla deberán deixala no último establecemento no que foi selada.
Ademais, o Paseo do Malecón exporá os bustos de mulleres elaborados polos alumnos do centro, polo que Alba Pérez pediu aos barquenses que respeten os traballos, algo que non sempre sucedeu.
