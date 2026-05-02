Nueve creaciones de Os Maios ambientaron el centro de O Barco

Cientos de personas pasearon este viernes por la Praza do Príncipe para contemplar los “maios” y escuchar las tradicionales coplas, sin olvidarse de realizar alguna que otra compra en los puestos de fenta de productos artesanos que se repartieron por este espacio.

La iniciativa partió de la Concellería de Cultura e Educacion, dirigida por Margarida Pizcueta, quien apuntó que en el concurso de “maios” se inscribieron nueve colectivos, de los cuales cuatro los elaboraron para la categoría de “enxebres”, en tanto que los otros cinco participaron en la destinada a los artísticos. La concejala atribuyó su autoría a diferentes colegios y asociaciones de la comarca.

A su vez, en el concurso de coplas compitieron cuatro centros educativos. No faltó el apartado irónico, como el reflejado en las que llevaron los colegiales del Ramón Otero Pedrayo de Viloira, que en una estrofa reflejan cómo “os políticos non resolven os problemas da humanidade, mellor que mandemos os nenos a pactificar a sociedade”.

Pero todo comenzó con el programa de música y baile tradicionales Danza 3, de la Axencia Galega das Industrias Culturais, que inició su andadura en el Concello barquense con el espectáculo de la agrupacion Cantigas e Agarimos y que en las próximas semanas recorrerá 18 concellos gallegos. Su actuación se desarrolló ante los “maios” y se llevó los aplausos del numeroso público asistente.

Entre una actividad y otra, el público pudo realizar compras en los aproximadamente 40 puestos de venta de productos de artesanía. En ellos pudo encontrarse un poco de todo, desde objetos de cerámica o cestería hasta dulces. No faltó la exhibición del encaje de bolillos, que fue muy fotografiada.