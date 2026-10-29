Condenados a dos años de cárcel por robar 2.000 euros a un hombre tras invitarlos a copas en O Barco

Dos hombres han sido condenados a dos años de cárcel cada uno por un delito de robo con violencia tras sustraer 2.000 euros a un hombre después de que este los invitara a copas en el municipio ourensano de O Barco de Valdeorras. Asimismo, la titular de la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense ha condenado a cada uno de los inculpados al pago de una multa de un mes, a razón de seis euros diarios, por un delito leve de lesiones.

Además, ambos deberán indemnizar al perjudicado de manera conjunta y solidaria con 2.000 euros por el dinero sustraído y 114,30 euros por las lesiones causadas. Uno de los inculpados permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el 19 de septiembre de 2025 por estos hechos. En su caso, la jueza ha aplicado la agravante de reincidencia, al contar con antecedentes penales computables, y la atenuante de drogadicción, al haber quedado acreditado que era adicto al alcohol, la cocaína y el cannabis en el momento de los hechos.

Por ello, la magistrada ha resuelto regularizar la situación penitenciaria de este condenado, que pasará a cumplir la pena como preso definitivo, con abono del tiempo que ya ha permanecido en prisión preventiva. Para el segundo acusado, que carece de antecedentes penales y también ha sido condenado a dos años de cárcel, la jueza ha acordado la suspensión de la pena, condicionada a que no vuelva a delinquir durante dos años y abone la responsabilidad civil "en la medida de sus posibilidades económicas".

Los hechos

Según recoge la sentencia, sobre las 1,30 horas del 23 de agosto de 2025, los dos acusados se encontraban en un bar de O Barco de Valdeorras consumiendo bebidas cuando se les acercó la víctima y procedió a invitarlos a copas. Cuando el perjudicado se dispuso a pagar, ambos observaron que llevaba varios billetes en su cartera. Al marcharse solo hacia su domicilio, los dos acusados decidieron seguirlo a distancia, puestos de común acuerdo.

Al aproximarse a él, uno de los encausados lo agarró por el cuello y lo tiró al suelo, mientras el segundo lo sujetaba por los brazos. A continuación, le arrebataron la cartera y extrajeron los 2.000 euros que llevaba en su interior. Una vez sustraído el dinero, los acusados arrojaron la cartera al suelo y huyeron del lugar.