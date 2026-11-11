Un conductor acaba en el río Mariñán tras tomar mal una curva en O Barco de Valdeorras

Un conductor fue trasladado al Hospital Público de O Barco con lesiones de pronóstico reservado después de que el turismo que conducía cayese al río Mariñán. El suceso ocurrió sobre las 18,50 horas de este miércoles cuando el accidentado tomó mal la curva en el cruce de la carretera de A Proba con la calle Río Mariñán.

El coche tras la caída. | J. C.

El conductor fue ayudado a salir del coche por varias personas que pasaban por la zona, siendo trasladado por la ambulancia del 061 al centro hospitalario barquense. Al lugar del accidente también acudieron agentes de la Policía Local y el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de O Barco.

No es la primera vez que ocurre un accidente de estas características, con un vehículo que cae sobre el lecho del río desde una altura de unos tres metros. Incluso una vaca acababa sobre sus aguas hace algún tiempo.

El Concello barquense a plantear la construcción de una rotonda y así eliminar el peligro que entraña este paso. | J. C.

Esta circunstancia llevó al Concello barquense a plantear la construcción de una rotonda y así eliminar el peligro que entraña este paso.