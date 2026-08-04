Denegado en O Barco un matrimonio de "conveniencia" como vía para adquirir la nacionalidad
MATRIMONIO "SIMULADO"
La Audiencia Provincial de Ourense confirma la resolución que deniega la boda civil en O Barco de Valdeorras al considerar que se trata de un matrimonio de conveniencia para obtener la nacionalidad española
La Audiencia Provincial de Ourense ha confirmado denegar la celebración del matrimonio civil de dos demandantes por tratarse de un matrimonio "simulado" o de "conveniencia" en el municipio de O Barco de Valdeorras, cuyo objetivo era "facilitar a uno de los cónyuges la adquisición de la nacionalidad española".
Según se recoge en la sentencia, el Tribunal ha apuntado a que dicha unión "no se hace con el verdadero propósito de crear una comunidad de vida conyugal, sino para aprovechar las ventajas de la apariencia matrimonial", recalcando que, por ello, se trata de un matrimonio simulado.
Entre los principales indicios, la Sala ha destacado un "desconocimiento relevante de los datos personales del otro contrayente y su familia" en base a las declaraciones dadas por los propios cónyuges en la audiencia reservada, así como "evidentes contradicciones" sobre su convivencia.
En esta línea, la Audiencia ha indicado que ambos llegaron, incluso, a reconocer el "interés" en que uno de los cónyuges "adquiera la nacionalidad española a través del matrimonio".
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