Deniegan la celebración de un matrimonio civil en O Barco ante la creencia de que es “simulado”

La jueza encargada del Registro Civil de O Barco denegó la celebración de un matrimonio civil al considerar que no existe un verdadero consentimiento. Ambos recurrieron esta decisión primero ante el Juzgado de Primera Instancia número 6 y luego ante la Audiencia Provincial de Ourense, en los dos casos sin éxito.

Los magistrados del alto tribunal ourensano llegan a la misma conclusión de la jueza de instancia, es decir, que el consentimiento matrimonial que se trata de emitir “no se hace con el verdadero propósito de crear una comunidad de vida conyugal”, sino para “aprovechar las ventajas de la apariencia matrimonial”, por lo que consideran que es “simulado”.

Al respecto, señalan que de las declaraciones de ambos se deduce un “desconocimiento relevante” de los datos personales del otro contrayente y su familia. Los magistrados destacan las “evidentes contradicciones” sobre su convivencia. Él la negó mientras ella mantuvo que vivían durante dos días a la semana junto con un hijo, dato que el hombre no aportó.

Las incoherencias no terminan aquí. La sentencia señala que él dijo que la relación se inició hace cinco años mientras ella mantuvo que fue hace poco más de cuatro. “Se desconocen entre ambos los datos familiares del otro, gustos, preferencias en relación al ocio o a los deportes, comida etc”, recoge el fallo.

Además, ambos reconocieron el interés en que ella adquiera la nacionalidad española a través del matrimonio. “Ello ciertamente no sería un obstáculo para autorizar el matrimonio, si ello fuera una consecuencia meramente accesoria de la decisión de contraer matrimonio, pero siempre ha de existir una pareja que pretende fundar una familia y convivir como tal”, inciden los magistrados en la sentencia.

Por todo ello, ratifican la decisión de no autorizar el matrimonio que se solicita. Contra esta resolución no cabe recurso.