¿Sabe usted que las dependencias policiales de O Barco no dejan dormir a sus vecinos?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, ¿Dónde se denuncia algo así?

La Región
La Región
Publicado: 28 jul 2026 - 23:59 Actualizado: 28 jul 2026 - 14:30
El aire acondicionado que no deja dormir a algunos vecinos de O Barco
El aire acondicionado que no deja dormir a algunos vecinos de O Barco

¿Sabe usted que hay vecinos de O Barco que aseguran que la Jefatura de la Policía Local no les deja dormir? ¿Que en los edificios próximos hay quien afirma que el ruido del aire acondicionado de las nuevas instalaciones los acompaña toda la noche, por lo que algún vecino recurre a las pastillas? ¿Que afirma haberse quejado en el Concello sin ser atendido y se pregunta dónde tendría que denunciar, de darse el caso?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats