¿Sabe usted que las dependencias policiales de O Barco no dejan dormir a sus vecinos?

¿Sabe usted que hay vecinos de O Barco que aseguran que la Jefatura de la Policía Local no les deja dormir? ¿Que en los edificios próximos hay quien afirma que el ruido del aire acondicionado de las nuevas instalaciones los acompaña toda la noche, por lo que algún vecino recurre a las pastillas? ¿Que afirma haberse quejado en el Concello sin ser atendido y se pregunta dónde tendría que denunciar, de darse el caso?

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