Dañan el parque infantil de una urbanización en O Barco

El parque infantil de la urbanización A Cerámica, en O Barco de Valdeorras, está fuera de servicio. La acción de desconocidos dañó los cuatro juegos con los que cuenta este lugar, obligando a la Policía Local a colocar cintas para impedir su uso. Lo desveló el concejal de Obras y Parques y Jardines, Miguel Neira, quien apuntó que también la fuente sufrió la acción de los vándalos.

El edil indicó estar a la espera de recibir los repuestos de las piezas dañadas para reabrir los juegos. En referencia a otros parques infantiles, recordó que el del Paseo do Malecón próximo a las piscinas ya cuenta con juegos nuevos en tanto que en las restantes áreas de juego del Concello fueron corregidas las deficiencias.