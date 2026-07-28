Dañan el parque infantil de una urbanización en O Barco

La acción causada por unos desconocidos dañó los cuatro juegos con los que cuenta el lugar

Los cuatro elementos del parque fueron precintados.
Los cuatro elementos del parque fueron precintados.

El parque infantil de la urbanización A Cerámica, en O Barco de Valdeorras, está fuera de servicio. La acción de desconocidos dañó los cuatro juegos con los que cuenta este lugar, obligando a la Policía Local a colocar cintas para impedir su uso. Lo desveló el concejal de Obras y Parques y Jardines, Miguel Neira, quien apuntó que también la fuente sufrió la acción de los vándalos.

El edil indicó estar a la espera de recibir los repuestos de las piezas dañadas para reabrir los juegos. En referencia a otros parques infantiles, recordó que el del Paseo do Malecón próximo a las piscinas ya cuenta con juegos nuevos en tanto que en las restantes áreas de juego del Concello fueron corregidas las deficiencias.

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