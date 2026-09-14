Detenido en O Barco un joven de 18 años con cocaína, hachís, un revólver y 390 euros durante las Festas do Cristo

Material incautado por la Guardia Civil durante la intervención en O Barco de Valdeorras.

La Guardia Civil de Ourense, a través de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), detuvo el pasado 13 de septiembre a un vecino de Ourense de 18 años en O Barco de Valdeorras, como presunto autor de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas.

Los hechos se produjeron mientras los agentes realizaban un servicio de seguridad ciudadana en el municipio con motivo de las Festas do Cristo, dentro de los dispositivos establecidos para la prevención de la venta y el consumo de drogas durante las celebraciones.

Material incautado por la Guardia Civil durante la intervención en O Barco de Valdeorras. | Guardia Civil

Durante la intervención, los agentes se incautaron de 28 gramos de hachís y 1,5 gramos de cocaína. Esta última sustancia estaba distribuida en seis bolsas de plástico termoselladas, preparadas para su presunta venta.

Además de las sustancias estupefacientes, la Guardia Civil intervino al joven un revólver de aire comprimido y 390 euros en efectivo.

Tras la intervención, el joven, vecino de Ourense y de 18 años, fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.