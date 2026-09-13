Dos detenidos tras una persecución en la A-6 con 100 kilos de cobre robado

Una patrulla del Destacamento de Tráfico de Astorga interceptó el pasado 7 de septiembre a los dos ocupantes de una furgoneta que circulaba por la autovía A-6 sin la ITV en vigor. Al ser requeridos mediante señales acústicas y luminosas para detener el vehículo, el conductor inició una fuga a gran velocidad ejecutando maniobras temerarias que pusieron en riesgo el tráfico en la zona.

La persecución concluyó en el kilómetro 0,500 de la carretera LE-125, donde los agentes lograron bloquear el paso al automóvil. Durante la inspección del habitáculo trasero, las fuerzas de seguridad localizaron cinco sacos con unos 100 kilos de cableado de cobre, además de cizallas para el corte de suministros y sustancias combustibles preparadas presuntamente para la quema del aislante del metal.

Detención e investigación abierta

Ante la imposibilidad de acreditar el origen lícito de la carga, los dos implicados fueron trasladados junto al vehículo al Puesto Principal de la Guardia Civil en La Bañeza. A ambos se les imputa un delito de robo o hurto de cableado, mientras la Benemérita mantiene las diligencias abiertas para identificar a los propietarios del material intervenido.

De forma paralela, la intervención se saldó con varias propuestas de sanción administrativa por conducción temeraria y por incumplir la normativa sobre inspección técnica obligatoria de vehículos.