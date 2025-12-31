Detienen a un hombre en O Barco por un presunto caso de violencia de género

Agentes de la Guardia Civil de O Barco detuvieron en la tarde de este miércoles a un hombre en un posible caso de violencia de género. Sobre las 17:20 horas, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local se personaban en su domicilio, en el Paseo do Malecón barquense. Posteriormente llegaría la ambulancia del 061 de O Barco, que llevó al hospital a la mujer.

El hombre queda a expensas de la denuncia que formule la mujer, que presentaba varios golpes. Todo apunta a que quedará derenido.