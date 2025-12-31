Más necesidades, pero menos ayudas a Cáritas de O Barco

La llegada a Valdeorras de inmigrantes necesitados de ayudas y la disminución de las donaciones está complicando la labor solidaria que desarrolla Cáritas Interparroquial de O Barco. Si entre el 1 de enero y el 19 de diciembre de 2024 habían recurrido a la ONG diocesana 183 familias, en ese mismo periodo de este año el dato aumentó hasta 203. “Las necesidades van en aumento. Todos los días estamos dando altas”, comenta la trabajadora social, Isabel Álvarez. Al mismo tiempo, el número de ayudas recibidas van a menos. “Las solicitudes suben y las ayudas para alimentos van bajando. Los bancos de alimentos están muy justos. Hay más gente y menos ayudas”, añadió.

A lo largo del año que termina, la ayuda de la delegación barquense de Cáritas llegó a 658 personas. Las 203 familias solicitaron 1.036 ayudas, recibiendo 3.566 servicios, según los datos que maneja la entidad.

Uno de los problemas más graves a los que se enfrentan las familias de inmigrantes cuando llegan a O Barco es el de la vivienda. “No hay vivienda de alquiler. Ese es el problema”, comenta Isabel Álvarez. Explica que las garantías que exigen los arrendatarios aumentaron. Ahora, reclaman a los interesados garantías de unos ingresos mínimos y no se conforman con el pasaporte que presentan. Esta situación está favoreciendo un aumento de los casos en los que las familias que llegan al municipio en situación irregular sean acogidas por otras que ya están establecidas, a quienes ayudan con los escasos ahorros que traen consigo.

Encontrar trabajo

Encontrar trabajo también se convierte en una epopeya para los recién llegados. Sí hay ofertas en sectores como el hostelero, pero no todos tienen ni experiencia ni condiciones para esta labor. Así las cosas, no son pocas las personas en situación irregular que recurren a trabajos temporales como los de la vendimia o las castañas. En la actualidad, las ofertas que más abundan son las de atención de personas mayores, con una población envejecida, como demuestra una media de edad de 50,57 años en la comarca; es un nicho de empleo al alza. Sin embargo, los demandantes, en su “mayoría, no aceptan personas con pasaporte”, añadió Álvarez.

Mayoría de españoles y colombianos

La situación actual no sólo está provocando un aumento de las familias que acuden a Cáritas barquense para solicitar ayuda, también es mayor el número de transeúntes que se dirigen a la ONG en busca de apoyo económico o en forma de alimentos. Los 48 que habían tomado esta decisión entre el primer día del año y el 19 de diciembre aumentó en 14 personas, siendo 48 los que recibieron su asistencia.

El número de solicitudes recibidas en la oficina de la calle Balorca alcanzó el total de 251. A esta cifra hay que sumar los 455 familiares de los solicitantes, situando en 706 las personas beneficiadas por Cáritas a lo largo del año. El colectivo más numeroso es el de españoles (162), seguido por los llegados desde Colombia (153), Venezuela (133) y Marruecos (86). Ya a considerable distancia están los brasileños (32), peruanos (20) y ecuatorianos (17). El aumento de las necesidades y la reducción de las ayudas vacían el almacén de alimentos de Cáritas barquense. Es este un problema que ya comenzaron a resolver las donaciones del Colegio Divina Pastora y los trabajadores de Cupa Group y Autoneum. A sus donaciones hay que añadir las aportaciones de la Operación Kilo, que acaba de comenzar, y la Carreira do Turrón, que organiza el Concello de O Barco.