¿Sabe usted que el Día das Letras Galegas en O Barco algunos lo confunden con Halloween?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, división en O Barco por la curiosa iniciativa del Día das Letras Galegas
¿Sabe usted que hay división de opiniones en alguna de las actividades que los centros educativos de O Barco desarrollaron con motivo del Día das Letras Galegas? ¿Que una de ellas consistió en la elaboración de figuras de cabezas femeninas para colgarlas después entre los árboles del Paseo do Malecón? ¿Que no pocos barquenses encuentran “tétrica” esta iniciativa y entienden que afea el lugar?
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