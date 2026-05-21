QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que el PP dice que no y Jácome dice que sí?
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que mientras el PP asegura que está en contra de los presupuestos del Jaco, el presunto alcalde va diciendo entre los suyos que keep calm, que no problem con los del PP y que le han dicho palante? ¿Que alguien miente o, como diría la Mayra del Undostres, no dice toda la verdad? ¿Que en cualquier caso pronto lo sabremos? ¡Qué tropa, la verdad!
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