CONCEJALA DE MEDIO AMBIENTE
Dimite la segunda teniente de alcalde de O Barco
CONCEJALA DE MEDIO AMBIENTE
La segunda teniente de alcalde del municipio ourensano de O Barco de Valdeorras, Diana Urdangaray, que ocupaba además el puesto de concejala de Medio Ambiente e Xardíns, ha renunciado a su acta por razones laborales.
Tal y como ha señalado el regidor del municipio, Aurentino Alonso (PSdeG), la renuncia se debe a la imposibilidad de Urdangaray para compaginar un nuevo empleo, que "le obliga a estar fuera del territorio prácticamente de continuo", con sus labores en el Consistorio.
Así, la renuncia se formalizará durante el pleno ordinario que se celebrará este jueves a las 19:00 horas, a la espera de confirmar si el próximo en la lista, Javier Rodríguez, tomará el relevo.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CONCEJALA DE MEDIO AMBIENTE
Dimite la segunda teniente de alcalde de O Barco
DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE
Programa completo de las Fiestas de O Cristo 2026 en O Barco
Lo último