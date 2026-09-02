Herido un hombre tras ser atropellado mientras cruzaba en un paso de peatones en O Barco
DE CARÁCTER LEVE
Un hombre resulta herido leve tras ser atropellado por un turismo en un paso de cebra de la calle A Rampa de O Barco de Valdeorras.
Un hombre ha resultado herido leve tras ser atropellado por un turismo en O Barco de Valdeorras. El suceso tuvo lugar hace unos minutos en un paso de cebra situado en la calle A Rampa.
Hasta el lugar se desplazaron los sanitarios de una ambulancia del 061 con base en O Barco, además de efectivos de la Policía Local y del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Valdeorras.
Los servicios de emergencia atendieron al herido en el lugar tras el atropello.
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