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Herido un hombre tras ser atropellado mientras cruzaba en un paso de peatones en O Barco

DE CARÁCTER LEVE

Un hombre resulta herido leve tras ser atropellado por un turismo en un paso de cebra de la calle A Rampa de O Barco de Valdeorras.

Imagen del lugar del atropello, con los medios en el punto
Imagen del lugar del atropello, con los medios en el punto | La Región

Un hombre ha resultado herido leve tras ser atropellado por un turismo en O Barco de Valdeorras. El suceso tuvo lugar hace unos minutos en un paso de cebra situado en la calle A Rampa.

Hasta el lugar se desplazaron los sanitarios de una ambulancia del 061 con base en O Barco, además de efectivos de la Policía Local y del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Valdeorras.

Los servicios de emergencia atendieron al herido en el lugar tras el atropello.

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