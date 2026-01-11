SUBIDA DE PRECIOS
Las entradas de la Festa do Botelo de O Barco se venden en solo una hora
SUBIDA DE PRECIOS
Un año más, la venta de entradas para poder disfrutar de la Festa do Botelo, que se llevaba a cabo en la mañana de ayer, resultó fulgurante. Las puertas del teatro Lauro Olmo abrían a las nueve de la mañana, pero desde última hora de la tarde del día anterior, ya había gente haciendo cola para hacerse con alguna de las preciadas entradas.
“Tardouse aprox una hora e todo foi moi rápido e ben, sen incidentes”, señala la concejalA de Cultura en el Concello de O Barco, Margarida Pizcueta. “Destacar que pese á subida de prezo na entrada, a xente demandounas igual que sempre. Nótanse as ganas de festa e de botelo. Unha vez que se remataron de entregar os números ás persoas que se encontraban facendo a cola (algunas dende as 19,30 horas) na tarde do venres, todo o mundo regresou ás 08,30 do sábado para volver formar a cola para a venda de entradas. Un año máis a botelomanía queda patente”, añadió la edil.
En total fueron 1.150 entradas las vendidas, a un precio de 30 euros, y cada persona podía adquirir un máximo de 10 entradas para disfrutar de una nueva edición de la Festa do Botelo, el próximo sábado 17 de enero.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
SUBIDA DE PRECIOS
Las entradas de la Festa do Botelo de O Barco se venden en solo una hora
JORNADAS GASTRONÓMICAS
La Festa do Botelo en O Barco abrirá boca con una ruta de pinchos
Lo último
COSAS QUE NO CONVIENEN
De lo que se reirían nuestros ancestros si nos viesen
TRAS TRES SEMANAS
La era Moncho Salgado con la UD Barbadás arranca ante el Lugo B
SENDA 0011
La cultura del aprendizaje