Las entradas de la Festa do Botelo de O Barco se venden en solo una hora

Margarida Pizcueta: “Pese á suba de prezo na entrada, a xente demandou igual que sempre” las entradas de la Festa do Botelo

Expectación en las butacas del Teatro Lauro Olmo.
Expectación en las butacas del Teatro Lauro Olmo. | J.C.

Un año más, la venta de entradas para poder disfrutar de la Festa do Botelo, que se llevaba a cabo en la mañana de ayer, resultó fulgurante. Las puertas del teatro Lauro Olmo abrían a las nueve de la mañana, pero desde última hora de la tarde del día anterior, ya había gente haciendo cola para hacerse con alguna de las preciadas entradas.

Haciendo cola desde las nueve de la noche del viernes.
Haciendo cola desde las nueve de la noche del viernes. | J.C.

“Tardouse aprox una hora e todo foi moi rápido e ben, sen incidentes”, señala la concejalA de Cultura en el Concello de O Barco, Margarida Pizcueta. “Destacar que pese á subida de prezo na entrada, a xente demandounas igual que sempre. Nótanse as ganas de festa e de botelo. Unha vez que se remataron de entregar os números ás persoas que se encontraban facendo a cola (algunas dende as 19,30 horas) na tarde do venres, todo o mundo regresou ás 08,30 do sábado para volver formar a cola para a venda de entradas. Un año máis a botelomanía queda patente”, añadió la edil.

Los primeros en hacerse con las preciadas entradas.
Los primeros en hacerse con las preciadas entradas. | J.C.

En total fueron 1.150 entradas las vendidas, a un precio de 30 euros, y cada persona podía adquirir un máximo de 10 entradas para disfrutar de una nueva edición de la Festa do Botelo, el próximo sábado 17 de enero.

