A programación desta Festa de Interese Turístico de Galicia comezou o 8 de xaneiro coa tradicional Ruta de Pinchos, na que participan 33 establecementos hostaleiros do municipio e que se prolongará ata a véspera da festa
A XXIV Festa do Botelo do Barco celebrase o sábado 17 de xaneiro con moitas actividades e protagonistas de luxo
A programación desta Festa de Interese Turístico de Galicia comezou o 8 de xaneiro coa tradicional Ruta de Pinchos, na que participan 33 establecementos hostaleiros do municipio e que se prolongará ata a véspera da festa. As entradas estarán a venda mañá sábado, a partir das 9 da mañá no Teatro Lauro Olmo. Son un total de 1.150 entradas ao prezo de 30 euros cada unha, e cada persoa poderá adquirir como máximo 10 entradas.
O Concello apostou nesta edición por un pregoeiro vencellado á comarca e á promoción dos seus produtos. O encargado do pregón será o sumiller Luis Paadín, recoñecido polo seu compromiso co botelo, Valdeorras e os seus viños, e cunha ampla traxectoria na organización da Festa do Botelo na Coruña. Tal e como se destacou na presentación, o godello e o botelo constitúen dous produtos de excelencia que se dan a man nesta celebración.
Por outra banda, este ano concederase a mención de honra á hostaleira barquense Rosa Alonso Fernández, coñecida como ‘Rosa do Buraco’, en recoñecemento á súa traxectoria profesional. O acto do pregón terá lugar o sábado 17 de xaneiro, ás 12.00 horas, no Teatro Lauro Olmo, e estará presentado polos actores Iria Piñeiro e Davide González.
O programa complétase cunha ampla oferta cultural paralela. O 10 de xaneiro, ás 20.00 horas, celebrarase no Teatro Lauro Olmo o Concerto do Botelo a cargo do Orfeón Valdeorrés. O día 14 proxectarase a película Mi postre favorito, con dous pases ás 17.00 e ás 20.00 horas, en colaboración co Cine Club Groucho Marx. O venres 16, ás 20.00 horas, inaugurarase na Sala Abanca a exposición Arte e humor. O enxeño de Antonio Mingote, organizada en colaboración con Afundación, e ás 21.00 horas o Teatro Lauro Olmo acollerá a representación da obra Reconversión, de Ibuprofeno Teatro. A programación cultural pecharase o día 18 co espectáculo musical Percorrido, de Magín Blanco, ás 20.00 horas, no mesmo auditorio.
