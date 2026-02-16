¿Sabe usted que Entroido y San Valentín se juntaron con beneficios en O Barco?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, el Centro de Deportes Barco no quiso dejar pasar de lado ni el tiempo de Entroido ni el Día de San Valentín
¿Sabe usted que el Centro de Deportes Barco no quiso dejar pasar de lado ni el tiempo de Entroido ni el Día de San Valentín? ¿Que quienes acudieron a Calabagueiros disfrazados, que no fueron muchos, pudieron degustar la primera consumición por cuenta del club? ¿Que a los que se presentaron con su mujer, su novia, e incluso su amante -que seguramente también hubo- las entradas de estas les salieron gratis?
