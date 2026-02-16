¿Sabe usted que Entroido y San Valentín se juntaron con beneficios en O Barco?

¿Sabe usted que el Centro de Deportes Barco no quiso dejar pasar de lado ni el tiempo de Entroido ni el Día de San Valentín? ¿Que quienes acudieron a Calabagueiros disfrazados, que no fueron muchos, pudieron degustar la primera consumición por cuenta del club? ¿Que a los que se presentaron con su mujer, su novia, e incluso su amante -que seguramente también hubo- las entradas de estas les salieron gratis?