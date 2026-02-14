Triunfo de libro del Barco ante el Juventud Cambados (1-0)

Los jugadores del Barco celebran el tanto logrado por Andrés Calvo ante el Cambados.

El Barco firmó una victoria magistral en Calabagueiros al imponerse por 1-0 al Juventud Cambados, un triunfo que le permite confirmarse como el mejor equipo de la segunda vuelta con pleno de cuatro victorias en cuatro jornadas.

El encuentro comenzó con aproximaciones por parte de ambos conjuntos. En el cuadro local, Sidibé buscaba constantemente ganar las espaldas a sus rivales, mientras que el Cambados intentaba crecer desde el balón apoyándose en Benzegú. La mejor aproximación inicial fue, sin embargo, visitante, con un disparo de Diego Iglesias que se marchó alto.

La primera ocasión clara para el Barco llegó en el minuto 22 en una buena acción de Miguel Freiría que culminó Raúl Paz, sin fortuna. El gol terminó llegando en el 28. Una falta lateral botada por Manu fue mal rematada de cabeza por Andrés; el rechace lo recogió Sidibé, cuyo disparo repelió David Conde, pero el balón volvió a caer en Andrés, que esta vez no perdonó y mandó el esférico al fondo de la red para establecer el 1-0.

A raíz del tanto, el Barco dio un paso adelante y antes del descanso tuvo la mejor ocasión en un centro lateral que Rodrigo estuvo a punto de introducir en su propia portería. El Cambados también dispuso de su gran oportunidad en la primera mitad en un saque de esquina rematado por Alberto Silva, obligando a Imanol a lucirse con una gran intervención para evitar la igualada.

El primer tiempo dejó a un Barco ordenado en defensa, sin apenas pasar apuros, presionando alto en los saques de puerta y dificultando que el Cambados superase la línea de medio campo. Los visitantes, por su parte, trataban de hacer daño en segundas acciones, pero sin continuidad.

El segundo acto tuvo claro color local durante buena parte de los primeros 40 minutos. El Barco fue dueño y señor de las ocasiones sabiendo aprovechar los errores visitantes para generar peligro. Santín, Manu, Noel y, especialmente, Sidibé -con dos manos a mano- tuvieron en sus botas la sentencia, pero la falta de puntería y las intervenciones del meta visitante mantuvieron la incertidumbre.

También Carlos Cruz tuvo dos ocasiones para el Barco en los compases finales. Primero su disparo lo detuvo el meta visitante, mientras que su segundo intento en la búsqueda del 2-0 de la sentencia se marchó desviado.

Mejoría visitante

El Cambados apretó en los últimos compases, aunque sin llegar a inquietar a Imanol. Nuevo triunfo para un Barco que poco a poco escapa de la zona de peligro.