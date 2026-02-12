Evacuan en helicóptero a un hombre que sufrió una indisposición en una zona de difícil acceso en O Barco
RESCATE
Un hombre sufrió una indisposición en la zona de difícil acceso en O Barco de Valdeorras ha sido rescatado por los servicios de emergencia y evacuado en helicóptero a un centro hospitalario
Un hombre sufrió una indisposición en la zona de difícil acceso en O Barco de Valdeorras ha sido rescatado por los servicios de emergencia y evacuado en helicóptero a un centro hospitalario.
Según ha informado el CIAE 112 Galicia, sobre las 13,15 horas un particular avisó de que un compañero suyo había empezado a encontrarse indispuesto mientras bajaban al mirador de las Tres Marías por una pista, en la parroquia de Forcadela y Nogaledo. Era una zona de difícil acceso.
Ante ello, el 112 Galicia informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó al helicóptero de Ourense hasta un lugar próximo al que se encuentra la víctima. También acudieron los Bomberos y el GES de Valdeorras, la Guardia Civil y la Policía Local.
La víctima fue evacuada hasta un campo de fútbol próximo, donde el helicóptero esperaba para trasladarlo.
Según han señalado fuentes del operativo, el hombre tenia 36 años de edad.
