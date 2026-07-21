El exceso de velocidad crea alarma en vecinos de O Barco

Una de las zonas más conflictivas de la Avenida del Bierzo de O Barco.

Los vecinos de la Avenida del Bierzo de O Barco se muestran preocupados ante los continuos excesos de velocidad que ocurren en la zona. Pese a las mejoras realizadas en los últimos años, numerosos vehículos continúan circulando por encima del límite permitido, poniendo en riesgo a peatones y conductores.

Los vecinos aseguran que la situación se repite a diario desde hace años, especialmente en los tramos de mayor pendiente, donde algunos turismos y vehículos pesados aprovechan la larga recta que caracteriza esta avenida para acelerar.

La presencia de varios pasos de peatones, la cercanía de un centro educativo y una escuela infantil incrementan la inquietud de quienes viven en la zona y cruzan la avenida con frecuencia, aunque junto a los centros escolares hay un paso de peatones con resalte.

En el lugar también son frecuentes las quejas debido al paso de los coches a altas horas de la madrugada, cuando ante la ausencia de actividad en el barrio los vehículos aún pasan más rápido. “Aquí hay coches que bajan como si esto fuera una carretera, y no una calle donde vive gente, además algunas veces igual bajan a 70 o 80 km/h”, asegura una vecina, que añade que en varias ocasiones ha tenido problemas para cruzar por alguno de los pasos de peatones de la propia calle.

Y el paso de peatones situado a apenas 200 metros de un centro escolar es uno de los puntos que los vecinos consideran más peligrosos, donde los conductores o no aminoran la marcha o tienen que pegar frenazos para, en algunas ocasiones, no atropellar a los viandantes.

Los conductores no son ajenos a la realidad, aunque también afirman que “a veces es complicado ir tan despacio por esa zona, no te das cuenta”.

Entre las principales demandas figura la instalación de nuevos pasos elevados, radares pedagógicos o de control de velocidad y otras medidas de calmado del tráfico que obliguen a los conductores a respetar los límites establecidos.

Los residentes consideran que un único resalte resulta insuficiente para una vía que soporta un importante volumen de tráfico de entrada y salida de la localidad, más cuando este vial es el que conecta las zonas de canteras de Carballeda de Valdeorras con España y Europa al ser la carretera de acceso a la N-120, lo que satura de tráfico pesado esta calle residencial.

En otras zonas como la calle Barco de Ávila o el paseo del Malecón, los vecinos también mostraron sus inquietudes ante las velocidades que alcanzan los vehículos. Eso sí, en estas zonas los pasos de peatones elevados obligan a bajar la velocidad. La avenida es de titularidad municipal, lo que abre la puerta a que el Concello pueda estudiar nuevas medidas de seguridad.