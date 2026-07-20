Condenado un huelguista por clavar una jeringuilla en un zumo durante un piquete en un supermercado de O Barco

Un hombre fue condenado por dañar un zumo en un supermercado durante un piquete de huelga. Los hechos se remontan a la tarde del 6 de junio de 2025, cuando entró en el establecimiento, ubicado en O Barco de Valdeorras, comenzó a tirar folletos por el suelo y a desplazarse por las distintas instalaciones del negocio. En un momento dado, clavó una jeringuilla de uso sanitario en un envase de zumo que se encontraba en el lineal de ventas. Esta acción fue captada por las cámaras de seguridad.

Cuando se encontró con el vigilante de seguridad del supermercado, el denunciado le increpó a la vez que movía los folletos que portaba delante de su cara, ante lo cual, el trabajador reaccionó cogiéndolo por el brazo para sacarlo al exterior. Una vez fuera, el acusado se tiró al suelo.

Lo que sucedió el citado día llegó al Tribunal de Instancia de O Barco, cuya jueza condenó al integrante del piquete a pagar una multa de 180 euros por un delito de daños. Sin embargo, la defensa decidió recurrir el fallo ante la Audiencia Provincial de Ourense.

El abogado pedía que se declarase nula la sentencia al considerar que a su cliente se le causó indefensión penal por no poder ejercer la acción penal contra el vigilante. “El apelante con su conducta procesal asumió su condición exclusiva de denunciado hasta el juicio celebrado el 27 de noviembre de 2025”, responde la Audiencia. Por todo ello, la magistrada desestima el recurso y ratifica la condena por un delito leve de daños.