¿Sabe usted que el éxito de la Noite Branca en O Barco ya desborda a sus promotores?

¿Sabe usted que el éxito de la Noite Branca que organiza la asociación Centro Comercial Aberto de O Barco ya desborda a sus promotores? ¿Que establecimientos que no son socios del colectivo de comerciantes también se sumaron este fin de semana a las rebajas y ampliaron el horario de apertura? ¿Que los impulsores contemplaron sorprendidos como algunos comercios los imitaron ofreciendo dulces a sus clientes?

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