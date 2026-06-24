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¿Sabe usted que el éxito de la Noite Branca en O Barco ya desborda a sus promotores?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, el éxito de la Noite Branca que organiza la asociación Centro Comercial Aberto de O Barco ya desborda a sus promotores

Un comercio de O Barco.
Un comercio de O Barco.

¿Sabe usted que el éxito de la Noite Branca que organiza la asociación Centro Comercial Aberto de O Barco ya desborda a sus promotores? ¿Que establecimientos que no son socios del colectivo de comerciantes también se sumaron este fin de semana a las rebajas y ampliaron el horario de apertura? ¿Que los impulsores contemplaron sorprendidos como algunos comercios los imitaron ofreciendo dulces a sus clientes?

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