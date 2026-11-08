Éxito participativo en la primera Bicicletada de O Barco de Valdeorras

La Plaza do Concello de O Barco de Valdeorras se convertía en la mañana de este sábado en el punto de partida de una jornada dedicada al deporte y a la movilidad sostenible. Un total de 60 personas participaron en la primera edición de la Bicicletada Popular, una iniciativa organizada por la Concejalía de Deportes y +Deporte La Región para animar a la ciudadanía a incorporar la bicicleta a sus hábitos cotidianos.

Desde primera hora, participantes de distintas edades se dieron cita para formar parte de esta convocatoria, que combinó actividad física, convivencia y promoción de una alternativa de transporte más saludable y respetuosa con el medio ambiente.

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La jornada permitió sacar las bicicletas a la calle y poner sobre la mesa la importancia de recuperar este medio de transporte en la villa. De hecho, fomentar su utilización es uno de los objetivos que persigue desde hace años el Concello, que busca avanzar hacia un modelo urbano en el que pedalear tenga cada vez más protagonismo.

El alcalde, Aurentino Alonso, ya había manifestado la intención municipal de repensar O Barco para favorecer el uso habitual de la bicicleta, después de que la escasa utilización del servicio gratuito Bicibarco obligase a retirar sus equipos de préstamo.

Todos los participantes, entre ellos muchos niños, recibieron regalos como reconocimiento a su implicación. El Concello agradeció también la colaboración de Protección Civil y Policía Local, cuyo apoyo permitió desarrollar la actividad con seguridad. El éxito de la iniciativa abre la puerta a nuevas actividades para seguir impulsando la movilidad sobre dos ruedas en O Barco.