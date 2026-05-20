La Feira do Viño contará con la participación de 22 bodegas

La vigesimoséptima edición de la Feira do Viño de Valdeorras acercará a O Barco 22 bodegas de la Denominación de Orixe Valdeorras entre el 29 y el 31 de mayo. El evento fue presentado ayer en el Aula Gastrocultural do Mercado de Abastos de Santiago, asistiendo el presidente del Consello Regulador de la D. O., Marcos Prada; el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal), Martín Alemparte.

El director de Turismo de Galicia expresó su deseo de que esta edición del Festival del Vino de Valdeorras supere las cifras del año pasado, cuando se registraron más de 3.500 visitantes y cerca de 22.000 copas servidas, datos que demuestran el impacto del evento en el impulso de la actividad hotelera y comercial de la región. El responsable autonómico también destacó que la celebración coincide con un momento especialmente positivo para el turismo en el geodestino Trevinca-Valdeorras. “Nos tres primeiros meses do ano, rexistráronse 4.175 viaxeiros, un 27,3% máis que no mesmo período do ano anterior, mentres que o número de noites medrou un 38%, ata alcanzar as 9.434 noites. A estadía media sitúase xa nas 2,26 noites, isto é un 8,4% máis que o mesmo trimestre de 2025”, afirmó.

“Galicia estase posicionando como destino turístico auténtico e singular, e nesa descrición xogan un papel clave recursos como a enoloxía”, manifestó, apuntando a la realización de ferias y fiestas populares, especialmente en el ámbito enogastronómico, como reclamo turístico único en Galicia. Un reclamo que tiene la vertiente de “contribuír a implicar á poboación local na planificación e a xestión dos eventos”, abundó. Además, destacó el papel de la feria como motor económico, turístico y cultural de la comarca valdeorresa. Bajo el lema “Disfruta del godello, 100% de Valdeorras”, señaló que el evento refuerza el compromiso con el vino y la gastronomía como elemento diferenciador del destino.

Ocho décadas

Marcos Prada apuntó que “o feito de acadar as oito décadas de traxectoria convértenos no segundo consello regulador vitivinícola más antigo de Galicia”. Prada también aludió al 50 aniversario del Proxecto Revival (Reestructuración del Viñedo de Valdeorras), una iniciativa que recuperó las cepas autóctonas de godello. “Somos o berce do godello e toda a variedade deste tipo de uva que existe no noso territorio procede dos inxertos daquel viveiro”, resaltó antes de destacar el “crecemento exponencial na demanda destes viños”. Alemparte destacó la participación de más de una veintena de bodegas en esta edición.